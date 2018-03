Lige nu ryddes der sne og spredes salt på motorvejene og landeveje over Fyn, men selvom vejret indbyder til at lade bilen stå, er der udsigt til massiv trafik over Fyn i dag, for skærtorsdag er en af årets travleste dage på Storebæltsbroen.

Alt ånder fred og ro, lyder det skærtorsdag morgen fra Fyns Politi, som ikke har fået nogen meldinger om alvorlige problemer i trafikken på grund af sneen, som siden i nat har dalet ned over Fyn. Ifølge Vejdirektoratet er der torsdag morgen gang i både snerydning og saltning på motorvejene og de større tværgående og nord-sydgående landeveje på Fyn. Vejtemperaturen ligger mange steder omkring eller lige under frysepunktet, så der er advarsler om glatte veje i næsten alle fynske kommuner.

Ifølge DMI's prognose kan der falde omkring syv millimeter nedbør på Fyn i dag, hvilket svarer til cirka syv centimeter sne, og vinden bliver let til frisk, hvilket giver risiko for snefygning. Snevejret ventes at stoppe i aften, men da natten bliver kold med temperaturer mellem nul og fem graders frost, vil fynboerne formentlig også langfredag stå op til et vinterligt landskab. Sneen kan komme til at genere en del trafikanter, selvom den falder på en helligdag, for ifølge Sund & Bælt ventes trafikken over Storebæltsbroen at blive massiv omkring middag skærtorsdag. Her forventer broselskabet, at op mod 5000 biler vil køre over broen i løbet af en time.