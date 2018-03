Randers HH kæmper for at redde eksistensen og har fyret cheftræner Jan Paulsen med øjeblikkelig virkning.

Håndboldklubben Randers HH har fyret cheftræner Jan Paulsen i et forsøg på at redde økonomien.

1. divisionsklubben har ikke længere råd til at have succestræneren ansat, og derfor er Paulsen fyret med øjeblikkelig virkning.

- Jans afskedigelse skal ses som et nødvendigt onde i vores bestræbelse på at komme i mål med en økonomisk redningsplan.

- En til tider hård proces som ikke just tager hensyn til mennesket bag. Vi har med andre ord meget at takke Jan for og kan kun beklage, at vi nu må skilles, oplyser bestyrelsen på klubbens hjemmeside.

De økonomiske problemer kostede for nylig også Randers-direktør Thomas Hvid Jakobsen jobbet.

Randers HH rykkede i sidste sæson ud af landets bedste række, men nedrykkeren er på vej tilbage til det bedste selskab med en øjeblikkelig andenplads i 1. division.

Med en kamp tilbage af grundspillet er Randers HH sikre på at spille kvalifikationskampe om oprykning.

46-årige Jan Paulsen har tidligere været træner for Team Esbjergs kvinder og Mors-Thys herrehold.