Europa-Parlamentet vil "tage alle midler i brug" for at få uberettigede EU-midler tilbage, skriver DR.

Det europæiske parti, Meld, som Dansk Folkeparti har været medlem af, skylder fortsat Europa-Parlamentet omkring en millioner kroner.

Det er penge, som parlamentet er klar til at indkræve hos personer, der har været direkte involveret i Meld.

Det skriver Europa-Parlamentet i et brev til DF's medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt, og som DR Nyheder er i besiddelse af.

- Europa-Parlamentet vil tage alle midler i brug for at få pengene tilbage. Disse skridt vil blive taget over for alle personer, der har haft ansvar for misbrug af EU-midler, står det i brevet.

I samme brev "beklager" parlamentet Meld's "finansielle situation", og at de manglende penge i Meld's kasse "går imod de forpligtelser, som blev stillet i forbindelse med støtten til Deres forening", skriver DR Nyheder.

Brevet er sendt til Morten Messerschmidt, fordi han er den sidst kendte formand for Meld.

Men også fordi det er hans underskrift, som står på en ansøgning om penge til projekter, som i sidste ende formentlig ikke var støtteberettigede, siger Marjory Van Den Broeke, talskvinde for Europa-Parlamentet, til DR.

Meld var en delvist EU-støttet politisk, europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra EU's medlemslande inklusive Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt tiltrådte formelt som formand for Meld 6. januar 2015, og før det var han medlem af partiets bestyrelse. Meld blev lukket ved udgangen af 2015.

Dansk Folkeparti har besluttet at betale alle midler fra partialliancen og fonden Feld tilbage. Der er tale om i alt 2,6 millioner kroner.

Morten Messerschmidt har ikke ønsket at lade sig interviewe til DR.