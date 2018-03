Aalborg Håndbold blev en drilsk benspænder for GOG i sidste spillerunde i grundspillet.

Fynboerne tabte nemlig kampen i Aalborg med 25-27 og missede dermed førstepladsen i grundspillet. Skjern endte i stedet som etter i den bedste danske række.

Aalborg-træner Aron Kristjánsson var stolt over sejren og det ene point, nordjyderne slæber med i slutspillet via ligaens fjerdeplads.

- Vi er glade for at vise, at vi kunne vinde over GOG. Vi er tilbage efter en hård sæson med mange skader.

- Det ser lysere ud for os. Vi har spillet nogle gode kampe og har fået fornyet tro på tingene inden slutspillet, siger Kristjansson.

GOG var foran med fire mål i første halvleg, men hjemmeholdets Tobias Ellebæk scorede en række mål, der bevarede spændingen intakt.

I anden halvleg blev Janus Smarason et effektivt ekstra es i ærmet for Aalborg-træneren.

- Vi leverede en rigtig flot holdpræstation. Mikael Aggefors stod jo fremragende i første halvleg, og vi dækkede godt op både i 6-0 og i 5-1-forsvaret, og det stressede GOG-spillerne.

- Tobias Ellebæk holdt os inde i starten af kampen, så det var fint, at Janus Smarason og flere andre bød sig til i anden halvleg, siger Kristjansson.

Aalborg er havnet i gruppe med Skjern, TTH Holstebro og Århus Håndbold i slutspillet.

- Det er en dynamitpulje med virkelig stærke hold. Det bliver spændende kampe - også med derbyerne mellem Skjern og Holstebro.

- Det bliver en pulje med knald på, og det bliver nok først helt til sidst, at det bliver afgjort, vurderer Aalborg-træneren.

Målet for nordjyderne er at vinde noget metal, når sæsonen er omme.

- Vi er vokset på det seneste og har en bedre tro på tingene inden slutspillet.

- Skjern og GOG har været mest stabile og spillet bedst hen over sæsonen. Det bliver svært at komme i semifinalerne, men vi går hårdt efter at vinde medaljer, siger islændingen.

Hos GOG var træner Nicolej Krickau skuffet over ikke at snuppe førstepladsen i grundspillet. Fynboerne smed en 24-21-føring væk i slutminutterne, som blev tabt med 1-6.

- Vi er super ærgerlige over, at vi ikke kunne slå Aalborg og vinde grundspillet. Det så godt ud indtil 24-21, men så smed vi det hele væk. Aalborg spillede godt til slut, siger Krickau.

GOG tørner sammen med BSV, KIF Kolding København og Nordsjælland Håndbold i slutspillet. Det er på papiret en nemmere gruppe, end Skjern kom i.

- Nu skal vi hjem og danne os et overblik over det hele, og så glæder vi os til at gå ind i slutspillet, siger Krickau.