Faaborg: Der er mange film på plakaten i denne uge i Helios, og de spænder bredt, lige fra eventyr for store og små til sande historier om Pentagon og en skøjteprinsesse. Tirsdag 3. april og onsdag 4. april gælder det Oscar-vinderen "The Shape of Water", et overnaturligt eventyr, der foregår op til Den Kolde Krig i USA i 1962. Vi befinder os på et tophemmeligt regeringsanlæg, hvor den stumme Elisa er rengøringsassistent. Ved et tilfælde opdager hun, at et væsen, der bedst kan beskrives som en krydsning mellem et menneske og en fisk, holdes fanget i et forsøgslaboratorium. Mødet mellem undervandsvæsnet og den ensomme kvinde udvikler sig i en overraskende retning, og snart tager Elisa drastiske midler i brug for at befri den tilfangetagne.

CIA-drama

Torsdag er der danmarkspremiere på "The Post", hvor man for første gang kan opleve to af vor tids største skuespillere, Tom Hanks og Meryl Streep, sammen på det hvide lærred, og selveste Steven Spielberg står bag filmatiseringen af denne sande historie. Året er 1971, og en række lækkede CIA-dokumenter, de såkaldte Pentagon Papers, viser, at USA's skiftende præsidenter i årevis har løjet om Vietnam-krigen. Nu er det op til pressen at træffe en svær beslutning: Skal man publicere den belastende historie om den siddende præsident Nixon og risikere en ruinerende retssag? Midt i dette dilemma finder vi Katherine Graham (Streep), der som ny og usikker kvindelig chef for The Washington Post har alt at miste, og chefredaktør Ben Bradlee (Hanks), hvis ambition om at gøre avisen mere relevant bringer ham på kollisionskurs med USA's præsident. Filmen er en Biografklub Danmark-film.

Ufin skøjteprinsesse