Louis Nielsen Faaborg slår et slag for Verdens Sundhedsdag. Øjnene bør tjekkes regelmæssigt ligesom tænderne, lyder anbefalingen.

Faaborg: Det er Verdens Sundhedsdag lørdag 7. april - en dag, da verdenssundhedsorganisationen WHO sætter særligt fokus på folkesundhed under temaet "Sundhed for alle". I den anledning slår Louis Nielsen Svendborg / Fåborg et slag for øjensundheden.

- For få danskere forbinder øjnene og synet med en del af deres personlige sundhed, men faktum er, at mere end 50 procent af alle synstab faktisk kunne undgås, hvis vi alle blev lidt bedre til at få undersøgt øjnene regelmæssigt hos en optiker eller øjenlæge, fortæller chefoptiker hos Louis Nielsen Faaborg, John Tornhøj, i en pressemeddelelse.

Ifølge John Tornhøj skal øjnene skal være en del af sundhedsrutinerne. Hvor en del mennesker tror, at en synstest blot undersøger hvorvidt, man har brug for nye briller, er sandheden en ganske anden.

- Med vores synstest med sundhedstjek udfører vi både en traditionel synstest samt et decideret sundhedstjek med trykmåling af øjnene og affotografering af nethinderne, forklarer John Tornhøj.

Han understreger, at det er noget, som alle mennesker bør få udført jævnligt. /EXP