En udvisning til Henrik Jakobsen, et brændt straffekast af Emil Jakobsen og en fejlaflevering af en ellers stærkt spillende Niclas Kirkeløkke kostede i hektisk afslutning i Gigantium i Aalborg. GOG møder BSV, KIF Kolding København og Nordsjælland i slutspillet.

Med 10 minutter tilbage af opgøret mellem Aalborg og GOG førte fynboerne med tre - 24-21. Men i slutminutterne tabte GOG det hele på gulvet og endte med et nederlag på 25-27.

Dermed bliver GOG nummer to i grundspillet - et point efter Skjern - og misser første mulighed for Champions League samt hjemmebanefordel i en DM-semifinale og en finale, hvor der spilles bedst af tre kampe.

I en ellers flot grundspils-periode mister GOG dermed en stor mulighed for anden gang. I første weekend af februar tabte fynboerne pokalfinalen til TTH Holstebro.

Men GOG får maksimumpoint - to - med til slutspillet, og det resultat havde klubben på Sydfyn sandsynligvis solgt grundspillet for før starten på sæsonen.

GOG ender i slutspillets Pulje 2 sammen med BSV (et point), KIF (nul point) og Nordsjælland (nul point). GOG møder 11. april Nordsjælland ude i første kamp.

- Vi har fuld fokus på den første kamp hos Nordsjælland. Vinder vi den, er vi langt, lød det fra cheftræner Nicolej Krickau for åben tv-skærm efter nederlaget med tilføjelsen:

- Nu har vi fået to andenpladser, som vi er stolte over, men lad os se, om vi ikke kan gøre det bedre til sidst.

I første weekend i februar tabte GOG altså pokalfinalen til TTH.

Med andenpladsen i grundspillet misser GOG plads nummer to i Champions League, som Danmark sandsynligvis atter vil blive tildelt.

Pulje 1 kommer til at bestå af Skjern (to point), Aalborg (et point), TTH (nul point) og Århus (nul point).

Umiddelbart ligner GOG's pulje den "nemmeste", men det afviser Nicolej Krickau:

- Jeg ser ikke en stærk og svag pulje.

Kampen i Aalborg bølgede frem og tilbage. Efter 12-12 ved pausen førte GOG altså med tre - 24-21 - med 10 minutter tilbage.

Men store GOG-fejl i slutminutterne kostede. Med syv minutter tilbage fik Henrik Jakobsen sin anden udvisning, ved stillingen 25-24 til Aalborg og med fire minutter tilbage brændte unge Emil Jakobsen straffekast, og ved stillingen 25-25 og med halvandet minut tilbage leverede Niclas Kirkeløkke, der ellers scorede seks mål, en dyr fejlaflevering.

GOG's målskytter: Niclas Kirkeløkke 6, Lasse Møller 6, Henrik Jakobsen 4, Magnus Jøndal 2, Mark Strandgaard 2, Emil Jakobsen 2 på straffekast, Frederik Clausen 1, Torsten Laen 1 og Frederik Bo Andersen 1.