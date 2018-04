Kommunen vil holde borgermøde om justering af den bevarende lokalplan for Østerbrogadekvarteret

Faaborg: Huse på mindre end 75 kvadratmeter i Østerbrogadekvarteret, skal kunne sælges som såkaldte flexboliger. Det betyder blandt andet, at man ikke har pligt til at sikre, at huset er beboet hele året.

Det er i al fald, hvad politikerne i Teknik- og Miljøudvalget lægger op til forud for et borgermøde, hvor den såkaldte bevarende lokalplan for Østerbrogadekvarteret skal drøftes.

- Det små huse kan være svære at omsætte, og ved at give dem flexboligstatus, gør vi dem mere attraktive på boligmarkedet, mener formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V).

- Hvorfor sætte grænsen ved 75 kvadratmeter i stedet for bare at gøre det muligt at lade køber selv bestemme, hvordan han eller hun vil bruge sit hus?

- Det beror på en afvejning. Vi ønsker jo ikke at gøre hele kvarteret til et sommerhusområde inde i byen, som ligger tomt og øde halvdelen af året, forklarer Søren Kristensen.

Politikernes plan stemmer fint overens med tendensen på boligmarkedet. Ejendomsmægler Søren Andersen, EDC, har tidligere sagt sådan her:

- Der er en del boliger i området, som faktisk er så små, at de ikke er attraktive som helårsboliger og relativt svære at sælge som sådan. Dem kunne det være oplagt at give en flexboligstatus.

Og den er politikerne altså med på.

I samme ombæring lægger politikerne op til at slække lidt på reglerne i forhold til, hvordan man kan indrette baggårde og lave mindre ændringer på sit hus, for eksempel udskiftning af vinduer og døre eller arkitektoniske justeringer.

Der er ikke sat dato på borgermødet endnu, men det holdes formentlig i maj.