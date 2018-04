Ringe: - I forbindelse med afslutningen på min uddannelse, skal jeg lave en fagprøve, som indebærer, at jeg skal gennemføre en event, og det har jeg så valgt at gøre på vores Seidensticker-skjorter.

Eventen kører i butikken fra tirsdag den 2. til lørdag den 14. april, og derfor har jeg mulighed for at tage nogle lækre skjorter med ned på forårsmessen, så man har mulighed for at få skjorten i hånden og få en snak om netop fordelene ved det mærke, fortæller butikseleven, der glæder sig meget til at vise mærket frem.

- Seidensticker er et af Tysklands største mærker, og jeg synes personligt, det er nogle superlækre skjorter, så derfor kunne det være spændende at få gang i mærket herhjemme, siger han og fortæller, at han i forbindelse med sin fagprøve får besøg af en repræsentant fra det tyske firma, som vil være tilstede i Din Tøjmand den 6. april.

- Og der vil der også blive budt på noget godt til ganen, siger Kristian Ryberg.

Men ved selve forårsmessen vil Kristian Rybergs butikschef, Thomas Feder, også byde ind med andre sager fra tøjforretningen ved samme stand som sin elev.

- Min chef tager et udvalg af t-shirt og polo-shirts med, og sammen med mine 50 skjorter kommer vores stand til at fungere som en lille shop, som der kan handles i, siger Kristian Ryberg.