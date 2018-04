Ringe: - Vi vil sætte fokus på bordpynt. Jeg synes, det er blevet lidt for simpelt, og det er kedeligt, at der ikke længere bliver gjort så meget ud af det som tidligere, så jeg vil lave noget forskelligt bordpynt og dække op, så det bliver lidt hyggelig, siger indehaver af Multiflower Design i Ringe, Vibeke Albjerg og fortsætter.

- Det er ikke fordi, det skal være noget stort og voldsomt, men jeg synes, det er blevet lidt for meget med en lille Ikea-vase med en lille blomst i. Det er selvfølgelig dejlig nemt og dejlig billigt, men der er jo faktisk mange muligheder for at gøre mere ud af det, uden at det behøver at koste så mange penge, og så behøver det heller ikke at være tidskrævende, siger hun.