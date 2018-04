Faaborg-Midtfyn: En betinget fængselsstraf på 20 dage.

Det blev straffen til en 16-årige ung mand, da han forleden måtte en tur i Retten i Svendborg. Her blev han dømt skyldig i at stjæle 2500 kroner i kontanter fra kassen samt cigaretter til en værdi af 1000 kroner, mens han var ansat i en dagligvareforretning i Faaborg-Midtfyn.

I retten erkendte den 16-årige sig skyldig i tyverierne, der fandt sted i perioden fra den 1. januar 2017 og til 1. april 2017. Samtidig erkendte han også at have taget et billede af en kundes kreditkortoplysninger få måneder forinden. Oplysningerne brugte han til betaling på internettet.

Her købte han for 1542,88 kroner, og ifølge domsudskriften blev det påpeget, at det var en skærpende omstændighed, at ulovlighederne var foregået, mens han var i en betroet stilling. Omvendt var hans unge alder på gerningstidspunktet formidlende - det samme var hans personlige forhold.

Straffen blev gjort betinget af, at den unge mand ikke begår ny kriminalitet inden for et år.