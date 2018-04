Horne: På Faaborgegnens Efterskole har man netop gennemført en faguge om bæredygtighed. Der er arbejdet med flere forskellige emner, herunder plastik - og om hvordan man skærer ned på forbruget.

To efterskoleelever, Andreas Grønlund og Nikolai Leerberg, fortæller, hvordan de både har været i kontakt med den store organisation mod engangsplastik, "A Plastic Planet", hvor de har samarbejdet med skaberen af organisationen, Frederikke Magnussen, og set, hvad den enkelte kan gøre i sit lokalområde. - Vi har taget kontakt til nogle supermarkeder i håb om, at nogle vil købe ideen om plastikfrie gange, hvor vi var nede i lokalområdet Faaborg, fortæller de.

Men så kom der også noget andet at kigge på.

- Vi tænkte pludselig: "Hvordan kan vi løbe rundt og opfodre supermarkeder til at være plastikfrie, når vi her på efterskolen ikke selv er det?" Så derfor har vi startet et projekt, som går ud på at gøre Faaborgegnens Efterskole fri for engangsplastik og emballage. Det vil sige, at vi vil prøve at finde alternativer for affaldsplastikposer, madfilm, engangsbestik m.m. Skolen har planer om at blive helt engangsplastikfri inden juni. Vi håber, vi kan blive den første plastikfrie skole i Danmark og på den måde sætte et godt eksempel for både andre skoler og supermarkeder, nævner Andreas Grønlund og Nikolai Leerberg.

De har fået fat i dele af ledelsen i den engelske supermarkedskæde Iceland og her fået nogle oplysninger om, hvordan Iceland har båret sig ad med at blive verdens - formentlig - første plastikfrie supermarked. Herunder har de to elever fået en materialeliste med ting, som kan erstatte engangsemballage. - De har også lovet at hjælpe, hvis der skulle være et dansk supermarked, som gerne vil stoppe med engangsemballage, oplyser de to efterskoleelever.

Men for at ændre noget skal der politisk vilje til - så de er også i gang med at få fat i en politiker.

- Og så er det vigtigt for os, at der ikke skal peges fingre ad nogen, siger Andreas Grønlund og Nikolai Leerberg. /EXP