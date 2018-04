Orienteringsklub på 40 år sætter ind over for, at en stor del af medlemmerne er grå i toppen.

Som en del af træningstilbuddet tilbyder klubben også fællesspisning efter hver træning for 10/20 kroner for børn/voksne. På små to timer kan hele familien dermed have været en tur i skoven, samt fået mad for en billig penge, inden børnene skal hjem i seng.

Nogle yngre forældre og nogle af de ældste og mest erfarne ungdomsløbere er gået ind som trænere, og designer fremover træningen hver torsdag, så der et tilbud til børn og unge i alle aldre og på alle niveauer, men også til deres forældre. Konceptet hedder Familieorientering og prøver at imødekomme mange familiers ønske om at være fysisk aktive i naturen, være mere sammen i en travl hverdag, samt deltage i socialt foreningsliv.

Klubben har klaret sig godt gennem de 40 år, og i virkeligheden har de seneste 10 år vel været de allerflotteste med masser af landsholdsløbere og medaljer i eliteklasserne til DM og de seneste fire år oven i købet med VM-medaljer hvert år, påpeger orienteringsklubben i en pressemeddelelse. Men i takt med at klubben og klubbens medlemmer bliver ældre, bliver det vigtigere at se fremad. Det er allerede sket på nogle punkter. For eksempel har klubben besluttet at lave helt om på sin sædvanlige torsdagstræning, så fokus er på klubbens ungdomsløbere.

Klubben holder jubilæumsreception fredag 6. april - og ved en sådan lejlighed er det kutyme, at man gør status over tiden, der er gået, og hvor man er nu.

Samtidig har klubben fået sin VM-medaljevinder, Tue Lassen, til at hjælpe ungdomstrænerne med at få det hele til at køre, så han både inspirerer og kontrollerer de nye trænere. Han har slået rigtig meget på, at "samme sted, samme tidspunkt" er vigtigt for en vellykket ungdomstræning, og han har ligeledes foreslået, at tidspunktet lægges, så at det passer både unge og familier. Der er indført mulighed for fællesspisning for alle for en billig penge, nævner klubben i pressemeddelelsen.

Satsningen er bl.a. en følge at, at Faaborg OK er involveret i Faaborg-Midtfyn Kommunes "åben skole"-projekt. Desuden er en anden VM-medaljetager, Emma Klingenberg, gæsteinstruktør 18. april til "åben skole" og 19. april til klubbens ungdomstræning. /EXP