Lysbjerg Rooms i udkanten af Vester Aaby skal være meget mere end bed and breakfast. Det skal være et naturområde med tyre, får, mufloner, frilandsgrise, høns, vandrestier, frugtlund og træer. En rørlagt å skal genskabes, og der skal laves sheltere.

Vester Aaby: Man tænker måske ikke lige over, at der faktisk findes en overnatningsmulighed i Vester Aaby. Men det gør der. På Svendborgvej, lige når man kører ud ad byen mod Faaborg, inde på højre hånd. Her har Elly og Niels Nielsen i årevis drevet bed and breakfast. Nu stedet fået ny ejer. Henrik Toft, til daglig mejerichef på Løgismose Mejeri i Allested-Vejle, har købt Lysbjerg, som ejendommen hedder, og han har store planer om at gøre Lysbjerg Rooms til meget mere end et bed and breakfast. Lysbjerg Rooms Lysbjerg Rooms ligger på Svendborgvej 349 i den vestlige udkant af Vester Aaby.Der er fem dobbeltværelser.



Hjemmeside:



Facebook: Lysbjergrooms.



Instagram: Lysbjergrooms.



Ejendommen er udstykket fra Nakkebølle Gods i 1924-1926 som landbrug. Ifølge en tidligere genbo kommer navnet Lysbjerg fra et meget gammelt kort, hvor området hed Luusbjerg. Ejendommen har aldrig været brugt til andet end husmandsbrug. Den første ejer arbejdede på teglværk samtidig med opførelsen af huset.



Den nye ejer, Henrik Toft, er 42 år. Han er til daglig mejerichef på Løgismose Mejeri i Allested-Vejle, hvor han har været i 20 år.



Han har tidligere boet på en landejendom ved Ringe, så det er ikke fremmed for ham at bo i skønne, landlige omgivelser.



På Lysbjerg bor han sammen med sin kæreste, Rikke Gildam.



Timet og tilrettelagt

Intet af det er noget, han bare sådan tilfældigt har fundet på. Det hele er nøje gennemtænkt, og han har haft en landskabsarkitekt med i udviklingen af det nye naturområde. - For eksempel vil vi ikke have trykimprægneret træ, så både huset til tyrene og pælene i hegnet er naturtræ, fremhæver Henrik Toft. De tidligere ejere havde en flok prydhøns, men Henrik har i stedet anskaffet sig en flok høns af racen plymouth rock. - Jeg synes, de er rigtig flotte, og jeg har haft en designer til at udvikle et logo til vores bed and breakfast, så nu indgår hønsene i logoet som vores kendetegn, fortæller han. - Jeg vil gerne have, at mine gæster skal have en oplevelse ved at gå ud og kigge på dyrene og nyde naturen. Tanken er, at de skal gå ud og hente æg til deres morgenmad. Til ejendommen hører også en lille plantage med juletræer, som de tidligere ejere solgte juletræer fra, og det vil Henrik Toft fortsat gøre, ligesom han året igennem løbende vil arrangere aktiviteter. - Jeg vil gerne skabe en helhed, hvor er er sammenhæng i tingene, understreger han. Det nye naturområde vil ikke kun komme hans gæster til gavn. Henriks søster, Pernille Rasmussen, bor i forvejen i Vester Aaby, hvor hun er dagplejer. - Jeg har snakket med hende om, at så kan dagplejerne gå en tur ned til naturområdet med børnene. På sigt har han endvidere tænkt sig at bygge nogle sheltere, som blandt andre vandrere på Øhavsstien lige i nærheden vil kunne få glæde af. - Men det hele kommer ikke på én gang. Det er en proces, der nok vil tage tre-fire år, forudser Henrik Toft.

Værelserne shines op