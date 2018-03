Retorikken under overenskomstforhandlinger er vendt, og nu taler alle om forlig, vurderer Flemming Ibsen.

Forligsformand Mette Christensens beslutning om at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i 14 dage er et signal om, at parterne nærmer sig hinanden i forhandlingerne.

Det vurderer Flemming Ibsen, professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

- Retorikken er vendt, og nu taler alle om forlig.

- Grunden til, at Mette Christensen udsætter, er, at parterne skal have tid og ro til at lave forlig hele vejen rundt, siger Flemming Ibsen.

Spørgsmål: Kan danskerne ånde lettet op og forvente, at den varslede lockout bliver afblæst helt?

- Ja, vi kan godt forvente, at storkonflikten bliver aflyst. Omkostningerne ved så omfattende en konflikt er simpelthen for store for alle parter, vurderer Flemming Ibsen.

Mandag mødtes kommunerne med repræsentanter for deres ansatte. Tirsdag var det i regionernes regi, der blev forhandlet.

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) er det, der skiller parterne "for småt til, at det kan bære en konflikt på det niveau i Danmark".

Forhandlingerne fortsætter ifølge TV2 News lørdag.

Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Alternativt kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvorefter strejke og lockout kan udbryde på femtedagen efter erklæringen.

Forligsmand Mette Christensen har ingen yderligere kommentarer til udsættelsen, oplyser hun til Ritzau.