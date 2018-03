Da Kirsten Thur deltog i Den Store Bagedyst sidste år, var hun ikke klar over, at det ville fylde så meget i hendes liv, som det gør nu. Men selvom hun har fået travlt inden for konditorfaget, skal det stadig være sjovt at bage, mener hun.

Ringe: Kirsten Thur blev landskendt, da hun deltog som autodidakt bager, i Den Store Bagedyst, som på et tidspunkt havde mere end en million seere. Men succesen er ikke steget hende til hovedet - tværtimod, og det vil deltagerne ved forårsmessen i Ringe også kunne få bevis for, når hun optræder på slap line søndag den 8. april. - Jeg glæder mig til at komme til forårsmessen, for de eneste jobs, jeg tager imod, er noget, som er sjov og ballade, hvis man kan sige det sådan, for jeg har ikke lyst til at sige ja til noget, som man burde være professionel konditor til, lyder det fra den 22-årige humørbombe fra Svindinge på Østfyn. “ Det bliver ikke sådan, at jeg snakker hele tiden, men mere at jeg spørger folk, hvad de gerne vil vide, og hvad de kunne tænke sig at lave. Det skal ikke være så formelt men ud fra tanken om, at nu leger vi. Det skal være sjovt at bage Kirsten Thur

Bager fra bunden

Hun har i forvejen en bachelorgrad i engelsk og kommunikation, men gennem bagedysten faldt hun så meget for konditorfaget, at hun har valgt at starte forfra på skolebænken - og helt fra bunden. - Jeg er startet i en læreplads som konditor i København, siger hun og forklarer, at hun har været i gang siden starten af marts. - Under bagedysten gik det fra at være hammersjovt til, at det var noget, jeg gerne vil leve af, og hvis jeg skulle leve af det, vi jeg gerne have, at folk tager det seriøst, og at det ikke bare er Kirsten, der er med, fordi hun har været med i bagedysten. Det skal være Kirsten, der har taget sig tid til at lære håndværket, og det er også i respekt for andre, der tager uddannelsen som konditor, så det har jeg besluttet mig for, og selvom det er megahårdt, synes jeg, det er megafedt, siger hun med et smil.

Krævende fag

Uddannelsen til konditor tager fire år, og Kirsten Thur er klar over, at der er meget teori og meget erfaring, der skal indarbejdes. - I bagedysten lavede vi én flot kage, men som konditor skal du kunne lave 30 af den slags kager om dagen, og de skal helst være ens, og det skal går tre gange hurtigere end den tid, vi havde i bagedysten. Vi har ganske vist nogle andre redskaber, men vi lærer, at der er et andet tempo og en anden forventning, og dér må moussen ikke stå og skille, for der er jo nogen, der skal købe det, siger hun.

Plads til sjov