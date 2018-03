Salinge: Det kan koste dyrt, hvis man ikke overholder færdselsloven, og det har en 23-årig mand fundet ud af. Igen.

Han er ved Retten i Svendborg blevet dømt for at køre for stærkt på Faaborgvej, hvor man må køre 70 km/t. Den 23-årige blev dog målt til at køre 117 km/t, og det er en overskridelse på mere end 60 procent.

Tidligere er han straffet med en bøde på 8000 kroner og et kørselsforbud, og forleden kunne manden tage fra retten end endnu en bøde. Den lyder på 3500 kroner, og desuden fik han frakendt kørekortet i seks måneder.