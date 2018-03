Direktør Jesper Larsen har kun været i Ringe med familieforetagendet C.A. Larsen Automobiler i et par måneder, men allerede nu er han med den kommende forårsmesse i gang med at etablere nærmest familiære bånd til byens borgere.

Ringe: Det er messetid, og den 1000 kvadratmeter store udstilling på Bygmestervej 25 skal søndag 8. april igen lægge gulv til forårsmessen i Ringe. Men denne gang er det nye ejere, der inviterer indenfor, eftersom bilfirmaet C. A. Larsen overtog bygningerne 1. februar i år. - Vi er så heldige at få lov til at træde ind i en tradition, der har kørt i flere år i Ringe og har været meget populær, og vi er glade for den mulighed der ligger i at invitere folk ind, så de kan lære huset at kende, siger Jesper Larsen, der er en del af det familieforetagende, som startede for mere end 50 år siden. “ Det er jo en slags byens dag, som tilfældigvis foregår her i vores udstilling, men det kunne jo reelt forgå alle mulige andre steder i byen Jesper Larsen

I øjenhøjde

I dag er C.A. Larsen Automobiler repræsenteret i flere byer på Fyn og Jylland, og bilhuset i Ringe er det seneste skud på stammen. - Vi har en flad organisation, der opererer meget i øjenhøjde og går meget op i at være lokale, selvom vi har flere forretninger i forskellige byer, siger han, og ordene får mere vægt, da han forklarer, sit syn på, hvordan en forårsmesse burde forløbe. - Det er jo en slags byens dag, som tilfældigvis foregår her i vores udstilling, men det kunne jo reelt forgå alle mulige andre steder i byen, lyder det fra direktøren, som får et nik fra Per Balsby, der som ansvarlig for afdelingen i Svendborg hjælper til med forberedelserne til forårsmessen i Ringe. - Vi har planer om, at det skal være en ren messe, hvor der ikke kun er fokus på biler. Vi vil gerne i dialog med gæsterne, og vi forventer ikke nødvendigvis, at det bliver en stor bilsalgsdag selvom vi har meget fine messetilbud. Det er mere vigtigt for os at hilse på folk og vise, hvem vi er, og hvad vi kan gøre fremadrettet, og så glæder vi os også til at se, hvordan det spænder af med de initiativer, som Jesper har fundet på med musik og kageworkshop, siger Per Balsby med et blik rettet mod Jesper Larsen.

Gennemtænkt underholdning

Og direktøren har været velovervejet i sit underholdningsvalg, hvor Jakob Sveistrup, mest kendt fra Melodi Grand Prix, og Kirsten Thur fra Den Store Bagedyst skal fungere som de store trækplastre. - Jeg har valgt Sveistrup, fordi han er god til at fange folks opmærksomhed og er oppe i tiden og pladeaktuel. Han har fået en helt anden genre og vinkel, og så er han rigtig god til at komme i dialog med publikum, og det er vigtigt i sådan et miljø som her, hvor folk går rundt og hilser på hinanden, siger Jesper Larsen, inden han forklarer sit valg af Kirsten Thur. - Hun er kendt, fordi Den Store Bagedyst er meget oppe i tiden og superpopulær som et familieunderholdningsprogram. Hun har den vinkel, at hun er udadvendt og lader publikum være med, når hun stiller sig op med sine kager, og på den måde hænger det sammen, for tanken er jo, at gæsterne skal kunne gå rundt og se på gode tilbud og måske pynte en kage og lytte til noget musik, så der er aktiviteter for hele familien, siger Jesper Larsen.

Et anderledes kundemøde