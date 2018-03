Faaborg: En 36-årig mand havde i flere omgang held til at handle i forskellige butikker i Faaborg - og vel at mærke ved at betale med et kort, der tilhørte en anden.

Men det blev opdaget, og derfor måtte den 36-årige mand i retten, hvor han forleden blev dømt for databedrageri - selv om han nægtede sig skyldig.

Seks gange havde manden det stjålne kort fremme, blandt andet handlede han to gange på nettet, hvor han købte for mere end 2000 kroner, og fire gange blev kortet brugt i Faaborg. Blandt andet i brugsen og i hæveautomaten ved Danske Bank, hvor han hævede 500 kroner.

Ifølge domsudskriften er manden tidligere dømt - blandt andet flere gange for berigelses-kriminalitet, og han har nu endnu en plet på straffeattesten. Databedrageriet blev straffet med en betinget fængselsstraf på 20 dage, mens et erstatningskrav fra firmaet Viabill på knap 2000 kroner blev sendt videre til et civilt søgsmål.

De to handler på nettet blev foretaget i september 2014 samt januar 2015. De fire andre gange var alle i marts 2015.