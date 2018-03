Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), går i tænkeboks, efter at en 40-årig kvindelig læge onsdag blev frifundet i det, der er blevet kendt som Svendborgsagen.

Stephanie Lose tager præmisserne for dommen i Svendborgsagen til efterretning. For regionerne kan ikke ignorere de diskussioner, som sagen har medført. Det giver formanden for Danske Regioner udtryk for i en pressemeddelelse, som interesseorganisationen selv har udsendt.

- Den debat, som denne sag har affødt, viser med al tydelighed, at der er grund til, at vi sikrer os, at rammerne for det daglige arbejde i sundhedsvæsenet er klare og betryggende for patienterne og vores medarbejdere, udtaler Stephanie Lose.

Dommen fastslår, at en 40-årig kvinde er uskyldig i anklagen om grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med behandlingen af en 66-årig mand tilbage i 2013. Sagen var principiel, idet lægen har mødt stor opbakning internt i sin branche. Mange læger har ment, at kvinden var uskyldig i anklagen, og at sundhedsvæsenet bar et medansvar for fejlbehandlingen af den 66-årige, som afgik ved døden.

Lægernes opråb førte også til en underskriftsindsamling, som 13.625 læger skrev under på. Meget af det foregik under hashtagget detkuhaværetmig#, som trendede på de sociale medier.

Virakken er selvfølgelig ikke gået Stephanie Loses næse forbi:

- Der er allerede fra sundhedsministerens side taget en række initiativer til at se disse rammer efter, blandt andet tilsynet og reglerne om journalføring. Vores fokus i regionerne og på hospitalerne vil selvfølgelig være organisering og ledelse på de enkelte afdelinger, og vi vil invitere blandt andre Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd, DSR, til dialog for at drøfte, om der er brug for flere initiativer som konsekvens af sagen og den debat, den har skabt, siger hun.

En langvarig sag er slut, nu er det tid til at tage ved lære af den.