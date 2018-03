Fyns Amts Avis: Katastrofal nedsmeltning for DF

Dorthe Ullemose.

Hun er Dansk Folkepartis eneste medlem af Svendborg Byråd. For halvandet uge siden havde hun tre partikollegaer i byrådet, men siden partiets lokalforening holdt sin generalforsamling for få uger siden, er partiets byrådsgruppe nedsmeltet. Først forlod Jesper Larsen partiet på grund af det, han beskrev som dårligt arbejdsmiljø. Onsdag eftermiddag blev Morten S. Petersen sparket ud af partiet, og da det kom partiets kommunalpolitiske veteran Jens Munk for øre, gjorde han som Jesper Larsen; han tog sit gode tøj og smækkede med døren. Han vil ikke finde sig i den adfærd, der har kendetegnet partikontorets og Dorthe Ullemoses ageren, når det gælder de endnu en gang omfattende interne problemer, DF i Svendborg har befundet sig i. Og nu sidder Dorthe Ullemose så helt isoleret tilbage.

“ En skriftlig advarsel udstedt per refleks vidner ikke om stor loftshøjde

Ord som katastrofe og politisk nedsmeltning melder sig omgående. Det er anden gang, Dansk Folkeparti mister tre byrådsmedlemmer kort efter den nye byrådsperiode træder i kraft. Det samme skete for fire år siden. Nedsmeltningen er bare meget større denne gang. Det er i modsætning til for fire år siden nemlig store profiler, der forlader partiet. Jens Munk er byrådets mest rutinerede politiker, og ved valget i 2013 fik han flest stemmer af alle i Svendborg Kommune. At han så ikke for alvor udnyttede kanonvalget er en anden historie.

Morten S. Petersen har delt vandene i DF, fordi han i en periode havde valgt partiet fra til fordel for Venstre, men han har tidligere været en markant stemmesluger for Dansk Folkeparti, og han er tidligere formand for Kultur- og Planudvalget. Det var han fra 2007 og frem til udgangen af 2009.

Det er altså ikke hvem-som-helst, der nu ikke længere er en del af DF's byrådsgruppe.

Dorthe Ullemose står nu uden de to mænd, der tilsammen har 44 års erfaring i lokalpolitik, og måske må hun tage denne politiske katastrofe om ikke andet så delvist på sin kappe. Det er ikke lykkedes hende at holde sammen på den gruppe, hun selv har insisteret på at stå i spidsen for - med god grund i øvrigt; hun fik jo klart flest DF-stemmer ved det seneste valg.

Hun er dog ikke alene om at måtte påtage sig ansvaret. Partisekretær Poul Lindholm Nielsen og organisationskonsulent Steen Thomsen har mere eller mindre mandsopdækket lokalafdelingen i Svendborg, og deres opgave har været såre simpel: Skab ro og få samarbejdet til at fungere. Den mission er tydeligvis mislykkedes, og nu står partiet i skidt til halsen.

DF i Svendborg har mistet oceaner af troværdighed på den her sag. Det kan godt være, at Dorthe Ullemose fortsat står for rendyrket DF-politik, men det er meget svært at have tillid til et parti, der må have danmarksrekorden i partihop. Og her taler vi ikke om, at politikerne har fundet et parti, de synes bedre om, nej, det har været hop væk fra Dansk Folkeparti. Langt væk. Og så peger pilen altså tilbage på partiet. Det kan ikke kun være medlemmerne, der forlader eller tvinges ud af partiet, som er problemet. Det er partiet selv, der er problemet.