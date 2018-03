Morten S. Petersen blev onsdag smidt ud af Dansk Folkeparti på en mail. Nu håber han, at partiledelsen snart indser, at den er rablende gal i Svendborg, hvor gruppeformand Dorthe Ullemose er ved at køre det hele i sænk.

Svendborg: Det er en temmelig fattet Morten S. Petersen, som kort tid efter at være blevet ekskluderet fra Dansk Folkeparti sætter nogle ord på dagens begivenheder. - Man bliver en smule fredfyldt i det øjeblik, når det går op for en, at man slipper for alt den fnidder-fnadder i den butik. Sådan lyder det fra hovedpersonen, der forklarer, at ingen fra DF har personligt taget kontakt og fortalt ham, at han er smidt ud. Der lå blot en ulæst mail i indboksen, da han kom fra arbejde, og i den mail blev det ganske kort slået fast, at han ikke længere var en del af partiet. - Der står, at jeg jo har fået min skriftlige advarsel, men da jeg ikke vil acceptere Dorthe Ullemose som gruppeformand, må jeg tage mit pæne tøj og gå min vej, siger han. Han indrømmer, at ekskluderingen kommer lidt bag på ham, men at den heller ikke verdens største overraskelse. - Jeg er en smule forundret over, at de vælger at komme med en pistol så kort tid efter, de har givet mig en skriftlig advarsel. For jeg har jo holdt mig fra at udtale mig, som de gerne ville have, jeg gjorde, siger han med henvisning til den advarsel, han fik for at bakke op om afhoppede DF'er Jesper Larsens kritik af gruppeformand Dorthe Ullemoses lederevner. - Men jeg ved godt, at det her er Dorthes arbejde, og hun har arbejdet flot og hurtigt for at få det til at ske. Det er fair nok. Sådan er politik en gang i mellem, siger den nu tidligere DF'er.

Vågn dog op

Det ekskluderede medlem håber, at den seneste ballade på Sydfyn får partitoppen til at indse, at noget er rablende galt i dens afdeling i Svendborg. - Der var ballade i sidste valgperiode, hvor folk trak sig. Sjovt nok var også Dorthe involveret dengang. Nu er der to, der er gået og én, der er smidt ud. Så derfor siger jeg: Kære Christiansborg, vågn dog op. Der er tre ud af fire, der forsvinder ud af jeres gruppe. Kan I ikke se, at I har et ledelsesmæssigt problem med Dorthe Ullemose?, lyder det fra Morten S. Petersen. - Nu har hun fået to nyvalgte i Jesper Larsen og mig samt en gammel ræv som Jens Munk til at gå. Hvis Christiansborg ikke kan se, at de spiller på den forkerte hest, så må de om det.

Hatten af for Munk