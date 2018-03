Morten S. Petersen blev fredag eftermiddag ekskluderet fra Dansk Folkeparti, og samtidig tog Jens Munk konsekvensen og meldte sig ud af partiet. Dermed mistede partiet 44 års politisk erfaring fra lokalpolitik. Dorthe Ullemose sidder nu isoleret tilbage.

Svendborg: Dansk Folkeparti i Svendborg er i totalt opløsning. Onsdag eftermiddag valgte partiets hovedbestyrelse at ekskludere Morten S. Petersen fra partiet, og da partifællen Jens Munk fik den besked, tog han konsekvensen og meldte sig ud af partiet. Det hele sker en uge efter, at det nyvalgte byrådsmedlem Jesper Larsen valgte at melde sig ud af partiet og blive løsgænger. Ballade i DF Efter længere tids uro i Dansk Folkeparti meldte nyvalgte Jesper Larsen meldte sig ud af partiet 20. marts. Baggrunden var et elendigt arbejdsmiljø og en særdeles hård tone i lokalforeningen, fortalte han til Fyns Amts Avis.Ugen før Jesper Larsens udmeldelse havde byrådskandidaten Jette Kjellerup meldt sig ud, efter at hun havde fået en skriftlig advarsel af partiledelsen.



Hun udfordrede på generalforsamlingen den 5. marts Lars Kalmar Hansen på posten som næstformand, men lokalformand Jakob Broegaard fortalte generalforsamlingen, at han og resten af bestyrelsen ville gå øjeblikkeligt, hvis medlemmerne valgte Jette Kjellerup til bestyrelsen.



Balladen sluttede ikke der og tirsdag den 27. marts kunne avisen fortælle, hvordan en af de tre tilbageværende DF'ere Morten S. Petersen havde modtaget en skriftlig advarsel. Den fik han for at bakke op om Jesper Larsens kritik af gruppeformand Dorthe Ullemose.



Én dag senere den 28. marts er Morten S. Petersen blevet ekskluderet. Det får Jens Munk til at forlade partiet, der nu kun består af Dorthe Ullemose. Tilbage står Dorthe Ullemose nu som det eneste medlem af den DF-byrådsgruppe, der indtil den 20. marts bestod af fire medlemmer.

Hovedbestyerelsen førte øksen

Det var en kamp om gruppeformandsposten i byrådsgruppen, der udløste den ballade, som nu har opløst gruppen og efterladt partiforeningen i Svendborg i ruiner. På et gruppemøde på rådhuset tirsdag eftermiddag kom Dorthe Ullemose i mindretal, da både Jens Munk og Morten S. Petersen pegede på Munk som gruppeformand og reelt fyrede Ullemose. Morten S. Petersen havde samtidig meddelt, at han ikke længere ville deltage i gruppemøderne, hvis Dorthe Ullemose var gruppeformand, og det reagerede den lokale partiforening i Svendborg straks på. Næstformand i partiforeningen, Lars Kalmar Hansen, fortæller, at den indstillede Morten S. Petersen til eksklusion. - Morten havde fået en skriftlig advarsel, og så retter man ind. Der gjorde han ikke, og derfor indstillede vi til hovedbestyrelsen, at han blev ekskluderet, og de førte så øksen, siger Lars Kalmar Hansen. Det skete onsdag i løbet af dagen. Morten S. Petersen fik beskeden i en mail fra partisekretær Poul Lindholm Nielsen onsdag klokken 16.45. - Der har været problemer med Morten helt tilbage til august 2016, og vi anbefalede, at han skulle vise lidt ydmyghed, efter at han havde fået lov til at komme ind i partiet igen, forklarer Poul Lindholm Nielsen, der henviste til, at Morten S. Petersen selv forlod partiet til fordel for Venstre i 2007. Poul Lindholm Nielsen fortæller, at Morten S. Petersen så sent som i december forsøgte at få Jens Munk smidt ud af partiet. Sagen om gruppeformandsposten var dråben, der fik partiledelsen til at reagere. - Nu var det så Dorthe Ullemose, som han var utilfreds med og ikke længere ville holde møder med, og det går ikke at stille den slags betingelser, siger Poul Lindholm.

Kaster med knive

Hvis partiledelsen troede, at problemerne var løst med eksklusionen af Morten S. Petersen, blev de hurtigt klogere. Jens Munk reagerede nemlig prompte på eksklusionen med en udmeldelse. Han ønsker ikke at sidde i en byrådsgruppe alene med Dorthe Ullemose, og han tager nu konsekvensen og bliver løsgænger. - Hun har det kæmpe problem, at hun bruger og misbruger mennesker til at få sin magt og vilje igennem, siger Jens Munk, som efter 28 års erfaring udmærket ved, at politik er en hård branche. - Alle vil gerne frem i politik, og alle med ambitioner kaster med knive. Forskellen på Morten og Dorthe er, at Morten kaster knivene forfra, så man kan nå at dukke sig, mens Dorthe kaster bagfra. Hun er ikke reel, siger Jens Munk. - Dorthe har misbrugt mennesker for at føre sig selv frem, og det vil jeg ikke være en del af længere, siger Jens Munk. Poul Lindholm Nielsen er overrasket over Jens Munsk beslutning og kalder den for en overreaktion. Han fortæller, at han havde kontakt til Jens Munk onsdag morgen, hvor Munk afviste, at han var på vej ud af partiet. - Det er beklageligt, men vi kan ikke gøre andet, end at tage hans beslutning til efterretning, siger Poul Lindholm Nielsen. Hvor efterlader det her Dansk Folkeparti i Svendborg? - Med et byrådsmedlem, men vi skal nok få det bygget op igen. Det gav ikke mening at blive ved med at køre videre med den uro, siger partisekretæren.

Dybe sår