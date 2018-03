Overenskomst

Arbejdsretten gav fagforening medhold i, at syv polske håndværkere på opgave i Brejning var ansat af Residens Ejendomme og ikke syv enkeltmandsvirksomheder, som Odense-firmaet påstod.

Vejle/Brejning: Odense-firmaet Residens Ejendomme skal betale 800.000 kroner i bod til 3F efter, at 3F Vejle og 3F Aarhus i denne uge vandt en sag mod firmaet i Arbejdsretten.

Det fortæller faglig sekretær ved 3F Vejle, Jack Rasmussen, som førte sagen, der stammer helt tilbage fra november 2016.

- Vi fik en anmeldelse om, at der gik nogle polske håndværkere og arbejdede på en villa i Brejning. Dem tog jeg ud og talte med og fik en mistanke om, at de arbejdede for mange timer i forhold til overenskomsten, fortæller Jack Rasmussen, som efterfølgende tog kontakt til Residens Ejendomme.

Her var svaret imidlertid, at de syv polske håndværkere ikke var ansatte men syv selvstændige, som var hyret ind til opgaven i Brejning.

- Vi kunne påvise, at de syv gik og arbejdede med de samme opgaver, og man kunne ikke skille de forskellige entrepriser fra hinanden. Derfor mente vi, at der var tale om et ansættelsesforhold, fortæller Jack Rasmussen.