Manden havde diabetes og kom på sygehuset med store mavesmerter. Han døde siden, og det står fast, at lægen begik fejl i forløbet ved at undlade at journalføre. Men lægen er altså ikke er skyldig i forsømmelse og skødesløshed. Det står klart med dommen fra Højesteret.

Onsdag bestemte et flertal på fire mod tre dommere sig så for at frikende hende for grov forsømmelse og skødesløshed, som hun stod anklaget for. Det hele drejede sig om behandlingen af en 66-årig mand fra Sydfyn i sommeren 2013, som fandt sted på Svendborg Sygehus, hvor den frikendte kvinde arbejdede.

Det har læger landet over imidlertid været sikre på længe. Over en bred kam har læger forsvaret den tiltalte på sociale medier under hashtagget detkuhaværetmig#. Kampagnen førte også til en stor underskriftsindsamling, som 13.625 satte deres signatur på.

Lægerne følte, at sagen var principiel, fordi den 40-årige risikerede at blive syndebuk i en sag, som hun var uskyldig i - men som sundhedsvæsenet bar et ansvar for. De mente, at det lige så godt kunne have været dem selv, der var havnet i den situation, fordi dårlige arbejdsvilkår i branchen fordrer fejl. Derfor ånder mange læger nu lettet op over, at kvinden går fri.

Men hvor der blandt lægerne har været enighed om skyldsspørgsmålet, nåede enigheden ikke landets domstole. Derfor blev det et snævert flertal, der sikrede lægen sin frihed. Selv til slut vurderede tre dommere således, at lægen havde "handlet i strid med basal lægefaglig viden og udvist grovere forsømmelse", som det fremgår af domsafsigelsen.