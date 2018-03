Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hyldede onsdag mindet om en heroisk politimand, som blev dræbt efter at være trådt i et kvindeligt gidsels sted under et islamistisk angreb.

- Han var et symbol på den franske modstandsånd, sagde Macron, som talte ved den højtidelig sørgeceremoni i militærmuseet i Invalides-kvarteret i Paris.

Macron sammenlignede politimanden Arnaud Beltrames ofring af sit eget liv med helte fra den franske modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig.

- Hans eksempel vil forblive ridset i vore hjerter, hed det i præsidentens tale ved ceremonien. Den blev indledt med et minuts stilhed i alle landets gendarmeriets kaserner.

- At acceptere at dø, så uskyldige kan leve, det er i essensen af, hvad det vil sige at være soldat. Andre, endda mange tapre, ville have tvivlet eller tøvet.

Den 44-årige Beltrame var en ledende officer i gendarmeriet, som er en politistyrke, der er en del af det franske militær. Han håbede, at han kunne forhandle med den bevæbnede jihadist, da han tog pladsen for et kvindeligt gidsel i et supermarked.

Beltrame efterlod sin telefon på et bord, så myndighederne fik mulighed for at lytte til, hvad der skete indenfor.

Men gidseltageren skød og knivstak politimanden, så han blev dødeligt såret. Dermed udløste han politiets storm på butikken, hvorunder gerningsmanden blev dræbt.

Beltrame blev færdiguddannet i 1999 på Frankrigs mest ansete militærakademi Saint-Cyr. Han var en af ganske få, som blev udvalgt til gendarmeriets elitestyrke i 2003, som senere udstationerede ham i Irak.

Fire blev dræbt, og 15 blev såret ved angrebet. Siden 2015 er 240 mennesker blevet dræbt ved jihadistiske angreb i Frankrig.