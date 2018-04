Debat: Landsbytosserne

Læserbrev: Sandsynligvis på grund af den sidste tids massive skriveri i FAA om genvordighederne i DF blev jeg i søndags, i en lidt hånende tone, spurgt om, hvordan jeg havde det med at være medlem af Dansk Folkeparti.

Svaret var, at jeg selvfølgelig var stolt af at være medlem af et parti, som i årtier har oplyst om faren ved den stigende islamisering og i alle årene blevet udskældt og hånet af de andre partier for at oplyse om sund fornuft og virkelighed.

Man kan kun være glad, når Dansk Folkepartis oplysningskampagner har virket, og noget, som ligner sund fornuft, er trængt igennem til Venstre, Konservative og Socialdemokratiet. Måske kan vi samlet nå at redde Danmark, inden det kommer til at ligne Sverige eller Somalia.

Spørgeren havde sandsynligvis forventet, at jeg ville forsvare den lokale DF-bestyrelse og de lokale DF-politikere, som til stor fornøjelse for alle andre end DF-vælgere lufter deres utilfredshed med hinanden blandt andet i FAA.

Intet fornuftigt menneske kan forsvare bestyrelsen i DF-Svendborg, som, efter min mening, er en flok hovedløse havenisser.

Tilbage i 2016 skrev undertegnede en indsigelse med ønske om en realitetsbehandling af Morten S. Petersens medlemskab. Intet skete, og nu sidder Morten S. Petersen i byrådet på Ullemoses og Munks stemmer. Ved forrige valg fik DF i Svendborg fem pladser, også dengang på Ullemoses og Munks stemmer, tre fik sandsynligvis storhedsvanvid og forlod DF. Ved dette valg blev det kun til fire pladser, hvor den ene, Jesper Larsen, ikke kunne tåle livet i hønsegården og kaglende er løbet bort. Tilbage sidder nu Ullemose og Munk med blyklodsen Morten S. Pedersen på slæb - udtrykket "landsbytosser" giver god mening.

Noget skal der ske i Svendborg, der er masser af DF-vælgere i området, men de ønsker ikke at blive gjort til grin på grund af tidligere og nuværende partihoppere. Der mangler ansvarlige DF-medlemmer, som møder op, åbner munden og sorterer ud i skaren af landsbytosser og hovedløse havenisser.