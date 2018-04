Charlotte Wien er ny professor på SDU og dermed en af de relativt få kvinder, der opnår den akademiske toppost. Hun mener, det er alt for svært for kvinder at få et professorat.

53-årige Charlotte Wien har gjort, hvad der kun lykkes for ganske få kvinder: Hun er blevet ansat som professor på Syddansk Universitet (SDU).

1. april tiltrådte hun som professor i forskningsformidling på Klinisk Institut under forskningsenheden OPEN, samtidig med at hun fungerer som forskningsleder på universitetsbiblioteket. Kun en fjerdedel af professorerne på SDU er kvinder, viste tal, der kom frem for et år siden.

- Statistikken taler sit klare sprog, lyder kommentaren fra Charlotte Wien, der ikke lægger skjul på, at det har været en kamp at komme til tops i universitets-verdenen.

Hvorfor det ikke bare handler om, at kvinder ikke vil, forklarer hun her:

- Forskere er generelt meget stræbsomme mennesker. Det er klart, at hvis du har en forskningskarriere, så stræber du opad i systemet efter den øverste anerkendelse, professoratet. Det er ikke kun vigtigt i forhold til din egen prestige, men også dine muligheder for at agere som forsker. Hvis du ikke har titlen, er det sværere at få bevillinger og tilknytte internationale kontakter og meget andet. Der er mange ting, der bliver vanskeligere, hvis ikke du har de rigtige ting stående på dit visitkort. Derfor var det vigtigt for mig - som det nok er for de fleste forskere - at opnå den titel.

Men de får den altså sjældent, titlen, og derfor er kønsfordelingen så skæv, at universiteterne har indgået aftale med uddannelses- og forskningsministeriet om at ændre på det. Charlotte Wien mangler også en god forklaring:

- Når vi alle stræber efter det, så er der er en iboende mærkværdighed i, at så få kvinder får de her stillinger, og at så mange mænd gør, siger hun.