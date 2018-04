Musik

87-årige Knud Hvam kan i år fejre 40 års jubilæum som medlem af Fredericia Postorkester. Han spiller trækbasun.

Fredericia: - Jeg har luft nok til at spille. Det hjalp, da jeg holdt op med at ryge. 87-årige Knud Hvam smiler og tilføjer, at det er 32 år siden, at han kvittede tobakken. Knud er alderspræsident i Fredericia Postorkester, hvor han i år kan fejre 40 års jubilæum. - De andre gør ikke så meget ud af det der med, at jeg er ældre end dem. De hjælper mig for eksempel ikke med at slæbe udstyr. Men det er nu heller ikke nødvendigt. Jeg er jo bare en af drengene, siger Knud, som næsten ikke kan forstå, hvor hurtigt de 40 år er gået. “ Jeg træner en halv time hver dag. Knud Hvam

Skiftede instrument

Da Knud kom med i Postorkestret - som dengang hed Jernbaneorkestret - spillede han barytonhorn. - Men dirigenten syntes, at orkestret manglede en basun. Han bad mig om at skifte. Så det gjorde jeg, siger Knud. Skiftet var ikke så svært, mindes han. Men der skal alligevel øves en hel del - eller "trænes", som han siger. - Jeg træner en halv time hver dag derhjemme. Både for at holde fysikken ved lige, men også for at udvikle teknikken - og spille lidt i min egen verden, siger Knud, som bor i et af de små huse i Middelfarts gamle kvarter. - Det giver jo en del lyd, når jeg spiller, og i kvarteret bor vi jo tæt. Men naboerne er unge og klager ikke over lyden, siger han med taknemmelighed i smilet.

Sjovt at spille

Postorkestret samles hver mandag for at øve. Orkestret er stort, og der er mange musikstykker at holde styr på. Så det kræver fuldt fokus at være med på en øveaften. Dirigent Bo Valdbjørn har mange pointer og fingre at sætte på spillet, som derfor optimeres en lille smule fra gennemspilning til gennemspilning. - Han er altså rigtig god. Vi har i det hele taget haft nogle gode dirigenter, som er med til at gøre det sjovt at spille. Og det er rigtig sjovt, siger Knud. Årets højdepunkter er den traditionelle julekoncert og sommerkoncert. - Det er noget, man går og glæder sig til, siger Knud, som holder af, at orkestret styres af dirigenten. - Jeg har aldrig været nogen ørn til improvisation. Jeg er mere node-slave, siger han og smiler bredt.

Høreværn er ikke nødvendigt