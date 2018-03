Bedrift

At han efterfølgende skulle modtage den fornemmeste pris, der følger med en svendeprøve som kok, havde han ikke forestillet sig. Dog kan han ikke sige sig fri for at have håbet på enten bronze eller sølv. Men det blev til guld.

Da hun tilbage i 2015 havde Thanh Duy Bui i praktik i to dage, gik det hurtigt op for hende, at hun her havde med en kreativ og arbejdsom ung mand at gøre. Den fornemmelse førte til en elevstilling - og siden da, og indtil 31. maj, hvor Thanh har sidste arbejdsdag som elev, har han udfoldet sig kreativt, fået lov til at lege med råvarerne og været med til at udvikle menuer. Det kom derfor heller ikke bag på Karina Kristensen, at elevens navn blev råbt op som et af de sidste i rækken af medalje-modtagere.

- Vi vidste, at han var dygtig, og allerede da jeg ansatte ham, var jeg ikke i tvivl om, at han nok skulle kæmpe. Han vil det virkelig gerne, fortæller Karina Kristensen.

Selve svendeprøven foregik over to dage - den første dag gik med at trække emne og udarbejde oversigt over, hvad der skulle laves. Dag to var i køkkenet.