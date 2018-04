Madlavning

- Jeg har set unge mennesker, der overhovedet ikke kunne lave mad, og jeg har selv altid beskæftiget mig med mad. Så det var et ønske om at give folk nogle gode oplevelser, fortæller den 58-årige indehaver.

Det har været op ad bakke, som hun selv betegner de seneste otte år. Det oplagte - og nemmeste - ville have været at lukke virksomheden ned. Men hun synes selv, hun har masser af viden at bidrage med, og det er det, der ifølge hende, holder skruen i vandet.

- Der er en frihed til at være sig selv, men jeg håber da, at de nye tiltag er med til at få gang i det, lyder det fra Karin Gjødsbøl.

“ Man skal ikke tænke på hverken oprydning eller opvask. Alt det klarer jeg. Det skal ikke være en sur pligt at komme. Karin Gjødsbøl fra Karin's Køkken

De nye initiativer går i luften 1. april. Hvor hun tidligere har udbudt kurser, der krævede, at det var en gruppe på 10-12 personer, der meldte sig til, bliver det nu fremover i høj grad muligt at prøve kræfter med madlavning - også hvis man bare er alene. Karin's Køkken kommer til at tilbyde det, der hedder "Food-jam", hvor man mødes og laver mad sammen. Hun har sadlet om, fordi hun har erfaret, der er efterspørgsel på at kunne melde sig til, uden en partner eller gruppe.

- Og man skal ikke være bange for at møde op. Her hjælper vi hinanden, og vi er alle på lige fod. Du skal nok lære at lave mad i den tid, du er her, slår Karin Gjødsbøl fast.