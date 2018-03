sundhed

Ninna Hedegaard Rasmussen har en sjælden tumor. Hun fandt selv frem til en ny og lovende behandling i Australien. Sundhedsstyrelsen bakkede op, men det gjorde hendes læge og Region Syddanmark ikke. Derfor måtte den 27-årige fredericianer selv betale for behandlingen.

Fredericia: I november 2017 rejste Ninna Hedegaard Rasmussen til Australien for at få behandling for en sjælden tumor. Hun fandt selv frem til behandlingen, som med tiden forhåbentlig fjerner tumoren i hendes venstre lår. Men den 27-årige fredericianer skal selv betale de cirka 60.000 kroner, behandlingen kostede. Region Syddanmark har afvist at betale, selvom eksperter fra Sundhedsstyrelsen anbefalede den eksperimentielle behandling. “ Jeg kunne ikke vente mere. Jeg havde mulighed for at få behandling, og jeg måtte tænke på mit eget helbred. Derfor valgte vi at betale selv. Ninna Hedegaard Rasmussen - Det er en meget sjælden tumor, som kun rammer to-tre mennesker ud af en million, forklarer Ninna Hedegaard Rasmussen. - Regionen afslog blandt andet, fordi der ikke var etableret et samarbejde mellem mine læger på Aarhus Universitetshospital og lægen i Australien. Men det er ikke vores skyld, allerede i juli 2017 sendte vi kontaktoplysninger på hospitalet i Australien til lægerne i Aarhus, siger Ninna Hedegaard Rasmussen.

Dæmper livskvaliteten

Sygdommen hedder "Desmoid tumor". Ninna Hedegaard Rasmussen har en tumor i låret, som ikke er livstruende, men som giver konstante smerter. Tumorens mål er 10 x 9 x 12 centimeter. - Det lægger en væsentlig dæmper på min livskvalitet. Jeg kan ikke ret godt sidde ned eller køre i bil. Det har også væsentlig betydning for mit arbejde. Jeg kan ikke sidde ned i ret lang tid ad gangen, siger hun. Til daglig arbejder Ninna Hedegaard Rasmussen hos rekrutteringsbureaet Adecco i Fredericia. Hun er tidligere konkurrence-rytter, og det var i forbindelse med træning, at hun første gang mærkede smerter i låret. I efteråret 2015 fik hun foretaget en biopsi på kræftafdelingen på Odense Universitetshospital. Lægerne konkluderede, at der ikke var tale om kræft. Men smerterne blev ved, og tumoren voksede. I november 2016 blev hun undersøgt på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her konkluderede en læge, at der var tale om et sarkom.

Træt hele døgnet

Lægerne i Aarhus besluttede at behandle hende med immunterapi, som er en form for kemoterapi. Det var i begyndelsen af 2017, hvor hun skulle tage piller to gange dagligt. - Det fjernede al min livskvalitet. Jeg havde kvalme, jeg kastede op og var træt 24 timer i døgnet, siger Ninna Hedegaard Rasmussen, som også fik hvidt hår af behandlingen. Lægerne konstaterede, at tumoren blev stabil og holdt op med at vokse. Men Ninna Hedegaard Rasmussen kunne hverken arbejde eller koncentrere sig, og det gik ud over hukommelsen. Hun stoppede med behandlingen efter et halvt år. På nettet fandt hun en international Desmoid tumor-forening og læste om en lovende behandling. En behandling, hvor man via højfrekvent ultralyd brænder tumoren og får den til at skrumpe. Kun to læger i verden udførte den. Én i Melbourne, Australien for cirka 60.000 kroner og én på Stanford University i USA for cirka en halv million kroner. I sommeren 2017 fremlagde Ninna Hedegaard Rasmussen den nye behandlingsform for lægerne i Aarhus. - De havde aldrig hørt om behandlingen, siger Ninna Hedegaard Rasmussen.

Slut med medicin

Ninna Hedegaard Rasmussen tog kontakt til klinikken i Melbourne, som tilbød hende en tid i september. Men hun udskød den. Hun bad lægerne søge råd hos Sundhedsstyrelsen, om behandlingen i Australien var en mulighed. Aarhus-lægerne foreslog i stedet en alternativ kemo-behandling og gjorde det klart, at Ninna Hedegaard Rasmussen ikke fik dækket en krone, hvis hun rejste til Australien uden godkendelse på forhånd. - Men jeg ville ikke tage mere medicin, som fik mig til at føle mig som en 80-årig, siger Ninna Hedegaard Rasmussen. Fredericianeren blev utålmodig. Inden der var kommet svar fra Sundhedsstyrelsen, sagde hun ja tak til en tid i Australien 11. november. Her vurderede lægen nemlig, at tumoren voksede. Lægen i Aarhus sagde, den var stabil. - Jeg kunne ikke vente mere. Jeg havde mulighed for at få behandling, og jeg måtte tænke på mit eget helbred. Derfor valgte vi at betale selv, siger Ninna Hedegaard Rasmussen. Hun tog sin mor med til Australien, og prisen blev cirka 170.000 kroner inklusiv ophold og hotel. - Jeg fik hjælp af min mor, far, venner og bekendte. Jeg fik penge af folk, jeg slet ikke havde forventet det af. Det blev jeg jo glad for, siger Ninna Hedegaard Rasmussen.

Tumoren brændes

I Australien gennemførte lægen Andrew Dobrotwir behandlingen, som han har syv års erfaring med. - Det lykkedes at brænde 51 procent af tumoren. Den kan ikke vokse mere. Behandlingen skal have tid til at virke. Den sætter en proces i gang, som i de flest tilfælde får tumoren til at skrumpe, siger Ninna Hedegaard Rasmussen, som var tilbage i Danmark 17. november. Stadig uden afklaring om betalingen. 11. oktober havde Sundhedsstyrelsen anbefalet den nye behandling med højfrekvent ultralyd. Blandt andet på baggrund af en mislykket operation og svære bivirkninger af den medicinske behandling for Ninna Hedegaard Rasmussen. - Ekspertpanelet vurderer, at der foreligger tilstækkelige data til at anbefale behandlingen, da tilstanden er yderst sjælden, og man kan ikke forvente en stærkere evidens for behandlingseffekt i denne sygdom, skrev styrelsens rådgivende panel for eksperimentiel behandling. Men i et brev 30. januar 2018 afviste Region Syddanmark at betale for behandlingen i Australien. Det skete, fordi læge Philip Rossen i Aarhus ikke ville henvise Ninna Hedegaard Rasmussen til behandlingen. Aarhus-lægen pegede på, at sarkomet ikke voksede fra juni til september, selvom det ikke blev behandlet. Han anførte også, at der er flere behandlingsmuligheder i Danmark. Og at han ikke har har kunnet få lægekontakt til klinikken i Australien. Fredericia Dagblad ville gerne have spurgt Philip Rossen, hvorfor lægerne på kræftafdelingen ikke fulgte anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen. Men i en mail afviser Philip Rossen dette, da der er tale om en personsag.

Frustration - og optimisme