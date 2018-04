Flora

- Samtidig ser vi dog på blandt andet lokalhistorisk arkiv, at der er mange frivillige - og mange gode grunde til at søge efter frivillige til museets opgaver. Det giver for eksemplet også noget socialt.

Ydermere er Det Danske Rosenselskab trådt til.

- Vi vil også gerne hjælpe og kender udmærket rosenhaven i Fredericia, lyder det fra Gunnar Krag, Hejls ved Kolding.

Han er med i selskabets kreds i Trekantområdet.

Alle parter har et møde efter påske, oplyser Mikael Holdgaard Nielsen. Men allerede nu spørger Gunnar Krag og Norma Hornung - der bor i Hvejsel ved Jelling og ligeledes med i rosenselskabet - om nogen i Fredericia kunne tænke sig at hjælpe med pasning af roserne ved bymuseet.

- Man skal blot have en almindelig interesse for have og for roser. Så skal vi nok hjælpe med kyndig vejledning og med at gøde og beskære i foråret. Derudover skal haven jo så holdes løbende for at se pæn ud, siger Gunnar Krag.