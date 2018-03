Kultur

Succesen på Fredericia Teater gør jo, at andre bliver lidt klemt, men vi prøver så godt, vi kan, at give lidt ekstra tilskud til løsninger. Vi føler dog helt grundlæggende, at man ikke skal lægge sten i vejen for teatrets succes, og det fornemmer jeg enighed om i udvalget Næstfmd. i kultur- og fritidsudvalget, Christian Jørgensen (V)

- Vi føler dog helt grundlæggende, at man ikke skal lægge sten i vejen for teatrets succes, og det fornemmer jeg enighed om i udvalget, lyder meldingen fra Christian Jørgensen.

- Succesen på Fredericia Teater gør jo, at andre bliver lidt klemt, men vi prøver så godt, vi kan, at give lidt ekstra tilskud til løsninger, siger næstformand i kultur- og fritidsudvalget, Christian Jørgensen (V), til Fredericia Dagblad. Formand, Lars Ejby Pedersen (S), holder ferie.

I oktober 2015 skrev vi om Fredericia Postorkester, som også følte sig ramt af Fredericia Teaters store succes. Den betød, at det dengang 62 år gamle orkester ikke kunne spille sin traditionsrige julekoncert i teatrets store sal. I stedet måtte showet afvikles i MesseC, og orkesterformand Niels Middelbo lagde ikke skjul på sin skuffelse:

- Vi er meget kede af, at vi er nødt til at flytte. Det er godt, at teatret har succes og kan trække mange mennesker til, men vores fornemmelse er, at Søren Møller (Fredericia Teaters chef, red.) ikke har nogen respekt for os amatører. Vi må bare vige pladsen.

Det afviste Søren Møller og sagde, at han tværtimod var meget glad for, at salene bliver benyttet af andre:

- Men når jeg er nødt til at prioritere, så er det, fordi Fredericia Teater primært er producerende teater, og det er først i slutningen af en spilleperiode - når de store omkostninger er tjent ind igen - at man kan tjene penge på en musicalproduktion. Så at forlænge en forestilling med en uge kan gøre en forskel på flere millioner kroner, og jeg ville være en dårlig teaterchef, hvis jeg var ligeglad med et tab på en million.