Debat: En gammel bedding på Frederiksø

Læserbrev: Lige nu henligger den ubrugt og forfalden, og de rustne piller sukker efter aktivitet. Flere har meldt sig, og vi må kigge i de gamle planer for området. I "Fremtidens Havn" skriver byrådet i 2014, at "der kan arbejdes med at etablere et nyt aktivt byrum med plads til et bredt udvalg af maritime aktiviteter". Det er altså en mulighed.

Der står også, "at byrådet gennem udviklingsprocessen og over tid kan blive klogere og må revidere delområdeplanerne."

I Foreningen til bevaring af Svendborg Havn vil vi opfordre byrådet til at revidere planerne og give plads til, at Petersen & Sørensen får råderet over den ønskede del af beddingen. I 2014 turde vi ikke drømme om et skibsværft, der udbyggede og skaffede arbejdspladser til byen.

Kulturen breder sig, og vi tror på, at den sagtens kan brede sig op i byen. Jens Galschiøt viser netop i disse dage, hvordan man kan inddrage både Frederiksø og byens gader som en fælles udstilling.

Foreningen vil fortsætte med at eksistere - så længe der er noget, der kan ødelægges/debatteres på Svendborg Havn. Derfor holder vi generalforsamling i henhold til vedtægterne d. 2. maj kl. 19.00 i Marineforeningen. Alle gamle og nye medlemmer er velkomne til at deltage. Vi vil, som altid, opdatere generalforsamlingen på udviklingen i Svendborg Havn. Der vil blive mulighed for spørgsmål og debat.