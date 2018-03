Nybyggeri

Interessen for at blive skrevet op til en bolig i det nye byggeri med udsigt til vand på tre sider har været stor. Allerede inden første spadestik havde omkring 500 interesserede skrevet sig op.

Boligerne fordeler sig med 54 lejeboliger og ti penthouselejligheder til salg.

I tilknytning til boligerne bliver der opført et bådhus med værksteder og gæsteboliger.

Da boligerne henvender sig til folk i alderen 55+, har arkitekterne lagt vægt på at skabe et projekt, der er tilpasset et moderne og aktivt seniorliv tæt ved by og vand.

CJ Anlæg holder til på Erritsø Møllebanke 10 og er i gang med et navneskifte til CJ A/S.

Virksomheden har eksisteret siden 2011 og har 32 funktionærer ansat foruden 70 timelønnede.

Første spadestik til Nyborg Midtermole blev taget onsdag i sidste uge. Byggeriet står færdigt i 2019.