Affektionsværdi

Fredericia: - Jeg burde vel egentlig smide den ud. Det er jo bare en klump rusten, gammelt jern. Men jeg nænner det simpelthen ikke, siger Christoffer Riis Svendsen.

Manden, der af mange er kendt som formand for Fredericias samvirkende idrætsforeninger SIF, står med en klump jern på størrelse med et barns knytnæve. Mere om den senere.

Christoffer har et samler-gen, der har fået ham til at anskaffe og gemme sager, som de fleste andre ville kassere. Han gemmer dem ikke for tingenes skyld, men for historiernes skyld.

“ Denne dolk er fremstillet af en gammel savklinge fra skibsværftet. Christoffer Riis Svendsen, ting- og historiesamler

- Alle ting har en historie. Og dem kan jeg godt lide at gemme. Jeg kan ikke få mig til at smide noget ud, hvis det har en god historie, siger han.

Især gamle sager, der fortæller en historie fra hans egen familie, bliver gemt. Og hans familie har masser af historier.