Sundhed

Mads Koch Hansen fra Fredericia ærgrer sig over pressedækningen af vaccine-kritik. Han frygter, at mange dør af ikke at være blevet vaccineret.

Fredericia: Han kender godt tvivlen, som kan sidde helt inde i hjertet på en forælder. Han følte den selv, da hans døtre blev gamle nok til at blive HPV-vaccineret.

Læge Mads Koch Hansen fra Fredericia er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Og han er frustreret over de seneste års debat for og imod HPV-vaccinen. Han mener, at pressens dækning af debatten har været for ensidig, og at vaccinens kritikere er overrepræsenteret i spalterne og udsendelserne. Han frygter, at den skævhed får mange til at droppe vaccinen - og at det vil koste nogle af dem livet.

Fredericia Dagblad har indenfor det seneste år omtalt HPV-vaccinationsprogrammet og spørgsmålet om vaccinens sikkerhed og farer syv gange.

Seks af gangene har været i artikler med og om Stig Gerdes, der er en ihærdig kritiker af vaccinen og sundhedsmyndighederne.

Én gang har været i en artikel med og om Kræftens Bekæmpelses lokalformand i Fredericia, Annemarie Mogensen, som anbefaler HPV-vaccinen.



Dertil kommer et antal Ritzau-telegrammer og ikkelokale artikler om emnet hhv 16. marts, 12. februar, 9. februar, 8. februar og 24. januar 2018 samt i oktober, september, juli, maj og april 2017. De har handlet om:

at antallet af vaccinationer stiger igen

at homoseksuelle drenge kan HPV-vaccineres

at næsten ingen bivirkningsramte kvinder henvender sig til Odense Universitetshospital

at en professor konkluderer, at HPV-debatten gjorde kvinder psykisk syge

at TV2 føler et medansvar for, at mange har fravalgt vaccinen

at en TV2-medarbejder forsøgte at standse undsendelsen "De vaccinerede piger"

at alvorlige bivirkninger udebliver

at en indsamling skal skaffe dokumentation for bivirkninger

at der er argumenter for og imod at vaccinere

at piger var psykisk syge inden vaccination

at skepsissen er på retur

at en ny kampagne var på vej

Al hans faglige viden siger ham, at vaccinen er god. Alligevel kunne han selv mærke en lille men stærk snert af tvivl, da hans egne døtre nærmede sig vaccinations-alderen.

- En far tænker altid "hvad nu hvis". Det gjorde jeg også. Men så undersøgte jeg den viden, der er på området. Min frygt for HPV fyldte mere i mig end frygten for bivirkninger ved vaccinen. Og mine døtre fik ikke bivirkninger, siger Mads Koch Hansen, mens hans ene datter taler med sin mor i nabolokalet.

“ En far tænker altid "hvad nu hvis". Det gjorde jeg også. Mads Koch Hansen, lægelig direktør

- Vi har oplevet kræft i familien: Min kone har haft kræft. Det giver en angst for døden. Når man ved, hvad kræft gør, er det fantastisk, at man kan vaccinere. Jeg anbefaler alle at følge vaccinationsprogrammet, siger Mads Koch Hansen.