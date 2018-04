1 / 7

Rikke Mikalski er laborant og arbejder med kvalitetssikring i Carlsbergs laboratorium på bryggeriet i Fredericia. Her udtages løbende stikprøver af alle produkter, som forlader produktionslinjen, hvorefter de gennemgår en nøje analyse, for at sikre, at forbrugerne får, hvad de er vant til og kvalitetsmæssigt har krav på. Foto: Peter Leth-Larsen