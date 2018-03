Kommunens spareplaner berører også miljø- og naturområdet. Følger udvalget administrationens anbefalinger, kommer det til at koste på sagsbehandlingstiderne på området.

Svendborg: Det rammer vidt og bredt, når politikerne skal finde finde ud af, hvordan man i Svendborg skal rette op på den skrantende økonomi.

Mellem 50 og 100 millioner kroner har man sat sig for at finde, så ubalancen i næste års budget bliver udbedret, og så man får etableret en form for økonomisk buffer.

Den næste måned vil politikerne i de enkelte fagudvalg tage fat på at finde de konkrete besparelser ud fra et samlet sparekatalog på 134 millioner kroner, som forvaltningen har lavet.

Første udvalg til at kaste sig ud i sparedrøftelser er Miljø- og Naturudvalget, der mødes tirsdag aften til en snak om relativt små besparelser, idet udvalgets reduktionsforslag kun beløber sig til 400.000 kroner ud af det samlede reduktionsforslag på 134 millioner kroner.

Udvalgsformand Bruno Hansen (SF) påpeger dog, at det er besparelser, som får konsekvenser for området.

- Forholdsmæssigt skal vi spare lige så stor del af vores budget, som de andre områder skal. Det er voldsomme store tal i forhold vores lille budget. Og for at indfri nogle besparelser, som ikke blev gennemført af det tidligere udvalg, har vi allerede fjernet for omkring en million kroner ved årsskiftet og skåret tre fuldtidsstillinger væk, siger han.