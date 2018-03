- Der er jo en økonomi, der skal hænge sammen, og hvis vi ikke får den til at hænge sammen, så er der nogen, der kommer og gør det for os. For så bliver vi taget under administration, og så kommer Indenrigsministeriet og finansministeriets regnedrenge og gør det for os, konkluderer udvalgsformand, Henrik Nielsen.

Også selvom, der ingen tvivl er om, at denne hestekur kommer til at gøre ondt på de allermindste børn i kommunen med risiko for, at deres start på livet bliver ringere, end den kunne være.

Og spørger man formanden for udvalget, Henrik Nielsen (K), er planen på onsdag, at udvalget nikker til besparelserne, hvorefter de sendes i offentlig høring i tre uger.

Anden og sidste del af dette års budgetforhandlinger ligger efter sommerferien, hvor man vil finde ud af, om der skal yderligere besparelser til afhængigt af, om politikerne mener, man bør "nøjes" med at spare i omegnen af 50 millioner kroner, eller om man også vil spare sig til et rådighedsbeløb på op mod yderligere 50 millioner kroner, sådan som man indtil videre har lagt op til.

Planen er i første omgang at sende hele reduktionsforslaget på 22 millioner kroner i tre ugers offentlig høring, og når udvalget for børn og unge så mødes til maj, vil man drøfte, hvilke besparelser, man mener, bør effektueres. Og den vurdering vil så indgå i de endelige budgetforhandlinger 23. og 24. maj om første delaftale i dette års budgetforlig.

Henrik Nielsen ikke lægger skjul på, at man langt fra skal forvente, at der pludselig kommer en bunke penge flyvende ned fra himlen og rydder spareplanerne af bordet.

Gruppeformændene er nemlig blevet enige om, at alle udvalg sender hele kataloget for hvert fagudvalgs område i offentlig høring i tre uger, og først efter det kommer de enkelte udvalg med deres vurderinger af, hvilke besparelser man så bør gennemføre.

Hvorvidt samtlige besparelser på knap 22 millioner kroner, der er fundet i forvaltningens katalog, bliver udmøntet, er dog fortsat usikkert, selvom politikerne i udvalget ikke lige med det første kaster sig over arbejdet med at prioritere.

- Vi skal passe på med at kravle op i træer eller male os op i hjørner. Derfor vil jeg ikke på nuværende tidspunkt begynde at pege på, hvilke områder, vi vil prioritere. Der skal være plads til, at vi kan gå ind i forhandlingerne til maj uden ultimative krav, og derfor vil jeg ikke pinde nogle af de her reduktionsforslag ud på forhånd.

Alligevel afviser Henrik Nielsen på forhånd at pege på, hvilke reduktioner, der i hans øjne får for vidtrækkende konsekvenser.

Under forslaget, der handler om at sende vuggestuebørn tidligere i børnehave, skriver forvaltningen blandt andet: "Det er påvist, at jo tidligere man sætter ind med støtte i et menneskes liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt".

Heller ikke borgmester, Bo Hansen (S), der er arkitekt på dette års budgetforhandlingsforløb, vil på forhånd pege på, hvilke områder, han vil holde hånden over.

- Du får ikke mig til at sige, at der er noget af det der, som er helligt, for det er hele øvelsen, at vi har lovet hinanden, at vi sender det i høring, og først når det vender tilbage, vil vi give nogle politiske retninger på det.

Det er dig, der har stillet dig i spidsen for, at nu skal man i Svendborg virkelig tage fat og sørge for at få genoprettet kommunens økonomi ved at spare massivt. Nu ser du så resultatet udmøntet i et helt konkret sparekatalog. Ser det voldsomt ud, når du ser det sort på hvidt?

- Bestemt. Og det havde jeg også forventet, for det er jo beskrivelser for godt 130 millioner kroner. Og jeg tror, at alle politikere vil kigge ned i det og ved nogle punkter tænke "ja, det kan vi godt", og ved andre tænke "åh nej, er det dog virkelig det, jeg læser".

Og ikke alene vil borgerne naturligvis komme til at mærke besparelserne. Også kommunens ansatt, vil komme til at holde for, idet mange af besparelserne vil afstedkomme opsigelser. Og de første opsigelser kan potentielt blive sendt afsted allerede før sommerferien.

- Fra den 24. maj, når beslutningen er truffet, kan vi handle på det, vi har besluttet, ja, medgiver Bo Hansen.