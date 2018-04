Skuespilleren Alec Baldwin fylder 60 år tirsdag den 3. april, og hans lange karriere har taget en ny drejning, efter at Donald Trump er blevet præsident i USA.

Det har vist sig, at Baldwins parodi på Trump i programmet "Saturday Night Live" er en forrygende succes, men det er ikke alle steder, han er populær.

Eksempelvis har Trump svært ved at se det sjove i, at der bliver gjort grin med ham.

Baldwin selv synes heller ikke, at det er sjovt hele tiden. Men da han for nylig sagde, at "det er pinefuldt" at parodiere Trump, kom reaktionen fra Det Hvide Hus.

- Baldwin, hvis døende middelmådige karriere blev reddet af hans forfærdelige parodi af mig på "Saturday Night Live", siger nu, at det er pinefuldt at spille mig. Alec, det var pinefuldt for dem, som var tvunget til at se på, skrev Trump blandt andet på Twitter.

Alec Baldwin kender også godt Twitter og svarede igen med flere tweets, blandt andet:

- Hr. præsident, bed venligst din hustru om at stoppe med at ringe til mig for at få billetter til "Saturday Night Live".

Alec Baldwin er en mand, som har været verdensberømt i det meste af sit voksne liv.

Han begyndte at lave film i 1980'erne, og hans helt store gennembrud kom i 1990 med koldkrigsfilmen "Jagten på Røde Oktober", hvor han spillede CIA-agenten Jack Ryan.

Han begyndte sin karriere i tv-serier, siden kom han på teatret, hvorefter han begyndte at lave film.

Og dem har han indspillet mange af igennem årene, herunder "The Getaway", "State and Main" og "The Departed" for at nævne nogle få.

Alec Baldwin er også blevet kendt for andet end sine præstationer som skuespiller.

Fra 1993 til 2002 var han gift med en anden Hollywood-stjerne, nemlig Kim Basinger, og deres stridigheder om samvær med den fælles datter har været guf for den kulørte presse.

Baldwin har heller ikke lagt skjul på, at han politisk er demokrat. Han støttede præsident Barack Obama. Donald Trump er som bekendt republikaner. (Ritzau)