Onsdagsord: Et gensyn med minder - spisebordets comeback

onsdagsord

Onsdagsord: Jeg boede i en 2.sals lejlighed i midtbyen, sammen med min mand og vores tre børn og tre hunde. Vi havde god plads - hele 155 kvm, men i længden var det alligevel ikke holdbart for os. Vi manglede have til børn og hunde, trapperne var en dræber og vi havde planer og drømme for fremtiden, som vi ikke kunne realisere, så længe vi boede der. Derfor var vi på jagt efter en bolig, som ville passe til os alle både nu og i fremtiden, og vi endte med at finde et skønt og stort hus i Erritsø med den dejligste have. Her sidder jeg nu i skrivende stund i mit nye arbejdsværelse i vores nye hjem.

Blå bog Pernille Junie Pedersen, 33 år.Bor i Erritsø sammen med Anders og parrets tre børn Oliver på 14, Laura på 12 og Ingrid på 10 år. Plus tre hunde.



Læser jeg til folkeskolelærer.



I fritiden interesserer hun sig for og beskæftiger sig med miljø, ressourcer og bæredygtighed, hvor recyckling og upcyckling er nicherne.



Interesser sig også for hunde, da hun er opvokset med hundeopdræt.



Sigter mod at åbne en bæredygtig hundesalon, da hun både kan klippe og trimme hunde.

Vi har fået meget mere plads, og var derfor også bagud på møblement. Jeg er en stor tilhænger af genbrug, og jeg køber næsten udelukkende genbrugsting og tøj. Det vidste en af mine gode bekendte, som anbefalede mig at prøve at kigge efter møbler på en auktion. Ganske vist har jeg altid handlet genbrug, men jeg havde aldrig prøvet at handle på auktion, så det kildede lidt på min nysgerrighed.