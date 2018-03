Restaurantåbning

Håndværkerne når lige at smutte ud af døren hos restaurant Oven vande ved Volden, inden Lotte Gaarde og Henrik Lyager slår dørene op til for de første gæster onsdag aften.

Fredericia: - Vi er ligesom cirkusheste, der trænger til at få savsmuld under fingrene. Sådan kan det nok bedst beskrives, siger indehaver af Restaurant Oven Vande ved Volden, Henrik Lyager.

Sammen med sin hustru og medindehaver Lotte Gaarde slår han onsdag aften dørene op til restaurantens nye lokaler i den tidligere sølvfabrik i Norgesgade. De har begge glædet sig til at komme i gang med at servere igen, efter at de lukkede restauranten ned på havnen for at gå i gang med restaurering af lokalerne tæt ved Danmarksport.

“ Håndværkerne bakker ud kl. 16, hvorefter vi så tager over og åbner kl. 17 Indehaver Henrik Lyager

- Vi glæder os. Vi har ventet et halvt år. Det var så dejligt i går (tirsdag, red.), for der var elektrikeren her for at justere lyset til aftenlys. Så lavede en af tjenerne en drink til os, så vi lige kunne sidde lidt og nyde det, fortæller Lotte Gaarde.

Sammen med håndværkerne og personalet har restaurationsparret knoklet de seneste måneder for at få restauranten klar til gæsterne. Under Fredericia Dagblads besøg onsdag eftermiddag, var vinduespudseren i fuld gang med at rengøre de store vinduer ud mod volden, og enkelte håndværkere var stadig i gang forskellige steder i og udenfor bygningen.

