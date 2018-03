Ærø: Befolkningstallet faldt den seneste måned med syv indbyggere. Forklaringen er den samme som i de foregående måneder. Selv om man byder flere tilflyttere velkommen, end man siger farvel til fraflyttere, så trækker dødstallene befolkningstallet ned. Der dør markant flere på Ærø, end der bliver født. I årets første tre måneder er der registreret seks fødsler, mens man i samme periode har registreret 36 dødsfald. Det viser seneste udgave af Ærø Kommunes befolkningsstatistik.

Tendensen ser ud til at fortsætte. Befolkningen på Ærø bliver gradvist ældre. Gennemsnitsalderen er steget jævnt siden 2005, som er de ældste tal hos Danmarks Statistik, og frem til nu. I år 2005 var gennemsnitsalderen for en ærøbo 46,1 for mændene og 49,8 år for kvinderne. De seneste tal fra 2018 viser, at gennemsnitsalderen for en mandlig ærøbo er 50,3 og 53,3 år for kvinderne. Befolkningen på Ærø er dermed ældre, end den er i for eksempel Svendborg, hvor gennemsnitsalderen er 42,8 for mændene og 45 år for kvinderne.

Kigger man på gennemsnitsalderen for de to seneste hele år, så var den i 2016 på Ærø 49,2 for mænd og 52,7 år for kvinderne. Året efter, i 2017, var gennemsnitsalderen steget til 49,9 for mændene og 53,4 år for kvinderne. Det spring kan ikke opvejes af den stabilt stigende middellevetid. Lige nu er gennemsnitsalderen 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder. Siden sidste år er der sket en stigning på 0,14 år for mændene og 0,03 år for kvinderne. Middellevetiden er det forventede antal år, en nyfødt gennemsnitligt vil leve.