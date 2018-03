49-årige, hjerneskadede Michael Viljevac blev flyttet hjem til pensionerede far i en måned, da hans lejlighed på bostedet Dania skulle renoveres efter en vandskade. - Man vurderede, at det ville være det bedste for Michael, lød det fra forvaltningen.

I næsten en måned måtte 79-årige Antun Viljevac sove på sofaen i sin stue. Det blev han nødt til for at gøre plads til, at sin 49-årige hjerneskadede søn, Michael Viljevac, kunne få en ordentlig seng at sove i.

Den 18. januar kom Michael Viljevac nemlig til at lave en vandskade i sin lejlighed på bostedet Dania, hvor han har boet de seneste fem år.

En vandskade, der betød, at lejligheden skulle renoveres, og Michael Viljevac derfor ikke kunne bo der i en måned.

Sagen om Michael Michael er 49 år og har en medfødt hjerneskade. Han har senere fået en skizofrenidiagnose.I de seneste fem år har Michael boet på bostedet Dania i Odense.



I fredagens avis fortalte Michaels far, Antun Viljevac, hvordan Michaels funktionsniveau er dalet i den tid, Michael har boet på Dania.



Han fortalte om sin enorme bekymring for sin søn, og for kommunens vurdering af, at særforanstaltningen Lindegården vil være det bedste tilbud til Michael.



Han fortalte også om nogle af de mange kampe, han gennem livet har kæmpet for sin hjerneskadede søn.

Men i stedet for at flytte Michael i en midlertidig bolig, mens renoveringsarbejdet stod på, blev han flyttet hjem til sin 79-årige pensionerede far i en toværelses lejlighed i Odense på 48 kvadratmeter. Her boede han i en måned, før lejligheden på Dania atter var beboelig igen.

Det er til trods for, at Michael Viljevacs sagsakter viser, at han er yderst plejekrævende og har brug for stor støtte for at får gjort hel basale ting som at få børstet tænder, komme i bad og få spist mad.

Og det undrer Antun Viljevac, at han skal have sin 49-årige, hjerneskadede og plejekrævende søn boende i næsten en måned. Den 1. februar - to uger før Michael flyttede tilbage til Dania - udtrykte han derfor sin undren i en mail til kommunen:

- Jeg er 79 år og kan snart ikke holde til mere. Hvor længe har I regnet med, at jeg skal sørge for Michael?

- Er det ikke kommunens opgave at finde et andet sted i sådanne nødsituationer? Måske har I glemt, at I sidder med ansvaret for at hjælpe handicappede mennesker efter deres behov. Og husk, I er ikke i et supermarked, hvor man kigger efter billige priser, skrev Antun Viljevac.