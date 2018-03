chefredaktør

Fra i morgen den 1. april har hun som ny chefredaktør også det overordnede redaktionelle ansvar for Fredericia Dagblad, frdb.dk og Elbobladet. En post, som den 41-årige journalist har stort mod på og lyst til at prøve kræfter med. Ikke mindst har hun mod på at styre det lokale medie sikkert ind i den digitale fremtid.

Blå bog Mette Salling Eriksen, 41 år. 1, april 2018: Ny chefredaktør på Fredericia Dagblad, Elbobladet og frdb.dk Cand. comm. i journalistik fra Roskilde Universitetscenter i 2005. Ansat på Vejle Amts Folkeblad fra 2004, bl.a. på Vejle- og Egtvedredaktionen. Hentet til Fredericia Dagblad i 2010 som redaktionssekretær. Siden 2014 souschef og siden jourhavende på Fredericia Dagblad. Bor med kæresten Martin og deres to børn, Lærke, fire år, og Kasper, ni år, i Skibet. Stammer fra Vorup ved Randers. Matematisk student med særlig interesse for kemi. Studier på Danmarks Farmaceuthøjskole. Lederuddannelse på McDonald's. Har i sin ungdom rejst verden rundt, bl.a. Australien, Indonesien og Fiji. Har også læst et halvt år i Cambridge. Fritid: Familie, venner, yoga - og nyheder.

Hun har i de seneste år som souschef og jourhavende haft det daglige ansvar for printavisen og netavisen. Hun har orienteret sig om, hvad der var gårsdagens mest læste historier, og om det gav nogle salg af net-abonnementer. Hun er i fuld gang med at planlægge historier til de seks udgivelsestidspunkter på nettet og har overblik over, at artikler også bliver ledsaget af video, tidslinjer og kort. Også dagens artikler til papiravisen har hun styr på.

Egentlig var det slet ikke journalistik, hun havde i tankerne, da hun blev matematisk student fra Amtsgymnasiet i Paderup. Yndlingsfaget var kemi, og efter et år med jordomrejse til blandt andet Indonesien, Bali og Australien begyndte hun at læse til farmaceut. Det blev til knap to semestre på Danmarks Farmaceuthøjskole, indtil det blev klart for hende, at laboratoriearbejde ikke var noget for hende.

“ Lokalpolitiske beslutninger har en stor og direkte betydning for borgerne. Derfor er avisens rolle så vigtig. Mette Salling Eriksen, chefredaktør på Fredericia Dagblad og Elbobladet

Det blev i stedet til arbejde på Danmarks ældste McDonald's lige over for Tivoli, indtil hun en dag tog med sin daværende kæreste, som skulle til et informationsmøde på Roskilde Universitetscenter, RUC, om journalistuddannelsen. Det fængede, og hun endte med at blive optaget på uddannelsen.

Dengang var det ikke lokaljournalistikken, hun var bidt af. Globalisering og internationale forhold optog hende så meget, at hun efter et halvt års studieophold i Cambridge besluttede sig for at tage en master i kommunikation, kultur og produktion. Det klarede hun som et fjernstudium og afsluttede med kappe og hue i 2005.

Efter at have taget basisuddannelsen på RUC og derefter fortsætte på journalist-delen, skulle hun i praktik. Metroexpress og Politiken var blandt ønskerne. Sådan blev det ikke, men så blev hun gjort opmærksom på, at Vejle Amts Folkeblad havde en ledig praktikplads. Det åbnede hendes øjne for vigtigheden af lokaljournalistik.

- Lokalpolitiske beslutninger har en stor og direkte betydning for borgerne, oplevede hun under sin praktik.

Det var også spændende, at man på en mindre redaktion kunne blive sendt ud til alt fra retssager, politiske møder til hverdagens drama. Især gjorde det indtryk, at man som journalist kunne komme tæt på mennesker, der gerne inviterer journalisten indenfor i deres liv.