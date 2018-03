Debat: Teaterutopi aktuel igen

Læserbrev: Det er med stor glæde, at jeg ser, kommunen nu sparer lidt husleje, når de flytter ud af det gamle elværk og over i egne bygninger, ingenlunde for tidligt.

Men hvad, der gør mig mindre glad, er, at det utopiske forslag om Baggårdteatret igen bliver bragt frem, især når vi tænker på, at kommunen skal spare, for vil de nu have hævet deres kulturmæssige, ualmindeligt store kommunale tilskud? Noget, en kritisk avis burde have kigget på og måske spurgt: "Er der behov for et teater til 70-100 millioner kroner i Svendborg?"

Jeg har lavet lidt gravearbejde på billet.dk over morgenkaffen, og i næste måned skal man have besøg af sine fætre i Mungo Park, der også er på egnsteaterstøtten. De skal opsætte Hamlet på Svendborg Teater. De har nu solgt 285 billetter, hvilket ikke er et prangende billetsalg. Det bliver så mindre prangende, når de 285 billetter er solgt til tre forestillinger, det vil sige under 100 i snit per forestilling. Men hvad betyder billetsalg? Skattekassen betaler jo.

Så ved jeg godt, at kultureliten vil angribe mig og klandre mit kendskab til "rigtig" kunst. Men det skal siges, at jeg nu har været på Svendborg Teater i over 45 år og har set alt fra Det Kongelige Teater over Brecht til det skæveste (på flere måder), der fandtes i 70'erne, og ingen af de år har teatret fået midler i den størrelsesorden, man har hældt i Baggårdteatret.

Nej, der har man måttet klare sig med peanuts, men stadig skabt store kulturelle og folkelige oplevelser. Næppe fint nok til eliten, men godt nok til folket, for langt færre skattekroner.