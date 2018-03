Rudme: Den danske sangerinde Hanne Boel har samlet en akustisk trio, bestående af hende selv og de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch. Denne trio lægger vejen forbi Foderstoffen i Rudme lørdag 7. april.

Hanne Boel er nyforelsket eller måske snarere genforelsket. Genforelsket i at gøre det, hun er god til og elsker, nemlig at synge sammen med dejlige musikere for et publikum som hun gerne vil give en god oplevelse og en lille smule at tænke over. Publikum kan forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det jazzede - alt det, som Hanne Boel er gjort af, skriver Foderstoffen i en pressemeddelelse.

Hanne Boel slog igennem som sanger i slutningen af 1980'erne og har siden da befundet sig på toppen af den danske soulpopscene med diverse priser og omkring 20 udgivelser bag sig.

Der er stadig billetter til koncerten på Foderstoffens hjemmeside eller ved billetsalgsstederne.Det er muligt at bestille mad før koncerten, to retter, det er fra kl. 18.30. /EXP