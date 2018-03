Ringe: En 20-årig mand med syrisk statsborgerskab er ved Retten i Svendborg blevet idømt fem måneders fængsel og efterfølgende udvisning af landet med indrejseforbud i seks år.

Den syriske mand blev dømt for vold af særlig grov karakter, idet han blev dømt skyldig i at have stukket en anden mand flere gange med en saks - det alvorligste var et fire centimeter dybt stik bag det ene øre.

Overfaldet fandt sted i Ringe Fængsel i august sidste år, hvor den 20-årige var varetægtsfængslet i forbindelse med en anden straffesag. I retten erkendte manden saksoverfaldet, men understregede, at der var tale om nødværge, idet han var blevet truet/slået forinden af manden, en indsat, han stak.

Det forløb blev som sådan bekræftet af et vidne, en ansat i fængslet, men dommerne var enige om, at det at stikke flere gange med en saks er at overskride grænsen for nødværge betragteligt, og idømte manden ubetinget fængsel.